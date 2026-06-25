Оуэн призвал не драматизировать ничью Англии с Ганой на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн призвал спокойнее отнестись к ничьей англичан с Ганой на чемпионате мира-2026. Об этом он написал в колонке Daily Mail.
«Мы все должны немного успокоиться, когда речь заходит о реакции на безголевую ничью Англии с Ганой. Я был в такой ситуации, я это проживал, и один матч на такой ранней стадии чемпионата мира ничего не меняет», — написал Оуэн.
По мнению бывшего форварда, матч с Ганой нужно рассматривать отдельно: соперник глубоко оборонялся, а Англия была близка к победе, если бы один из ударов Харри Кейна принес гол.
«На протяжении всего турнира я шутил, что можно почти три недели спать, а проснуться только тогда, когда начнутся плей-офф, потому что именно тогда начинается настоящая конкуренция. Групповой этап, конечно, важен, но в большей степени он связан с налаживанием ритма, поддержанием физической формы, ротацией игроков и поиском оптимального момента», — отметил Оуэн.
Он добавил, что формат чемпионата мира с 48 командами дает фаворитам больше права на ошибку: один неудачный результат уже не так часто приводит к вылету крупной сборной. Оуэн считает, что Англия почти обеспечила себе выход дальше и сохраняет здоровую турнирную позицию.
Англия сыграла с Ганой 0:0 после победы над Хорватией со счетом 4:2. По словам Оуэна, внутри команды после матча, вероятно, было больше позитива, чем в реакциях снаружи: четыре очка, сухой матч и лидерство в группе.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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