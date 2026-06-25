Оуэн призвал не драматизировать ничью Англии с Ганой на ЧМ-2026

«На протяжении всего турнира я шутил, что можно почти три недели спать, а проснуться только тогда, когда начнутся плей-офф, потому что именно тогда начинается настоящая конкуренция. Групповой этап, конечно, важен, но в большей степени он связан с налаживанием ритма, поддержанием физической формы, ротацией игроков и поиском оптимального момента», — отметил Оуэн.