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Адвокат: Сборная Кюрасао может доставить проблемы любой команде

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, сейчас возглавляющий сборную Кюрасао, оценил выступление своей команды в предыдущей игре с Эквадором.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат выступил на пресс-конференции перед матчем третьего тура ЧМ-2026. Соперником его подопечных будет Кот-д’Ивуар, встреча состоится 25 июня. После разгромного поражения от Германии со счётом 1:7 в стартовом туре команда сумела сенсационно сыграть вничью с Эквадором (0:0).

«Думаю, ничья была справедливым исходом, хотя соперник создал больше моментов. Но этот матч показал, что мы можем доставить проблемы любой команде. Мы показали в матче с Эквадором, на что способны. Мы умеем не только обороняться — мы также выбирали правильные моменты для атак. С Кот-д'Ивуаром будем делать то же самое», — приводит слова Адвоката Reuters.

Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 23 часа по московскому времени.

78-летний Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Для нидерландца этот чемпионат мира стал третьим в карьере — ранее он тренировал сборную Нидерландов на ЧМ-1994 и сборную Южной Кореи на ЧМ-2006.

За свою карьеру Адвокат сменил 14 клубов и девять сборных. Наибольшего успеха он добился с «Зенитом», с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Также Адвокат с 2010-го по 2012 год был главным тренером сборной России.

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Кюрасао
:
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8.50
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