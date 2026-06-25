Адвокат: Сборная Кюрасао может доставить проблемы любой команде

«Думаю, ничья была справедливым исходом, хотя соперник создал больше моментов. Но этот матч показал, что мы можем доставить проблемы любой команде. Мы показали в матче с Эквадором, на что способны. Мы умеем не только обороняться — мы также выбирали правильные моменты для атак. С Кот-д'Ивуаром будем делать то же самое», — приводит слова Адвоката Reuters.