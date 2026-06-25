Адвокат: Сборная Кюрасао может доставить проблемы любой команде

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат выступил на пресс-конференции перед матчем третьего тура ЧМ-2026. Соперником его подопечных будет Кот-д’Ивуар, встреча состоится 25 июня. После разгромного поражения от Германии со счётом 1:7 в стартовом туре команда сумела сенсационно сыграть вничью с Эквадором (0:0).
«Думаю, ничья была справедливым исходом, хотя соперник создал больше моментов. Но этот матч показал, что мы можем доставить проблемы любой команде. Мы показали в матче с Эквадором, на что способны. Мы умеем не только обороняться — мы также выбирали правильные моменты для атак. С Кот-д'Ивуаром будем делать то же самое», — приводит слова Адвоката Reuters.
Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 23 часа по московскому времени.
78-летний Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Для нидерландца этот чемпионат мира стал третьим в карьере — ранее он тренировал сборную Нидерландов на ЧМ-1994 и сборную Южной Кореи на ЧМ-2006.
За свою карьеру Адвокат сменил 14 клубов и девять сборных. Наибольшего успеха он добился с «Зенитом», с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Также Адвокат с 2010-го по 2012 год был главным тренером сборной России.