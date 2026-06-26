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Определились еще шесть сборных, вышедших в плей-офф ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились заключительные матчи групповой стадии в квартетах D, E и F — они позволили определить еще шестерых участников плей‑офф.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стали известны 13 участников плей-офф из 32 команд чемпионата мира по футболу. Ими стали: Мексика, США, Канада, Германия, Франция, Аргентина, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Бразилия, Марокко, ЮАР и Босния и Герцеговина.

По итогам минувшего игрового дня в 1/16 финала ЧМ-2026 вышли сборные Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Также к первой паре 1/16 финала турнира Канада — ЮАР добавились еще три. Сборная США 1 июля сыграет против Боснии и Герцеговины в Сан-Франциско. Бразилия 29 июня встретится с национальной командой Японии в Хьюстоне. В этот же день сборная Нидерландов сыграет с командой Марокко в мексиканской Гваделупе.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.