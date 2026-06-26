Определились еще шесть сборных, вышедших в плей-офф ЧМ-2026

Также к первой паре 1/16 финала турнира Канада — ЮАР добавились еще три. Сборная США 1 июля сыграет против Боснии и Герцеговины в Сан-Франциско. Бразилия 29 июня встретится с национальной командой Японии в Хьюстоне. В этот же день сборная Нидерландов сыграет с командой Марокко в мексиканской Гваделупе.