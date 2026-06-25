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Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились заключительные матчи групповой стадии в квартетах A, B и C — они позволили определить 13 участников плей‑офф из 32 команд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам группового этапа в стадию плей‑офф пробились:

  • команды, которые заняли или займут первые и вторые места в своих группах — Мексика, США, Канада, Германия, Франция, Аргентина, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Бразилия, Марокко и ЮАР;

  • а также Босния и Герцеговина, которая досрочно обеспечила себе выход в плей‑офф с третьего места.

Также стала известна первая пара 1/16 финала турнира. Сборная Канады встретится с ЮАР. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. Обе команды впервые вышли в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.