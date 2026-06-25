Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026

По итогам группового этапа в стадию плей‑офф пробились:
команды, которые заняли или займут первые и вторые места в своих группах — Мексика, США, Канада, Германия, Франция, Аргентина, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Бразилия, Марокко и ЮАР;
а также Босния и Герцеговина, которая досрочно обеспечила себе выход в плей‑офф с третьего места.
Также стала известна первая пара 1/16 финала турнира. Сборная Канады встретится с ЮАР. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. Обе команды впервые вышли в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.