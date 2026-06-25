Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

По итогам группового этапа сборная ЮАР финишировала на втором месте в группе А. На аналогичной позиции завершила групповой этап команда Канады в квартете В. Обе сборные впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, сформировав первую пару 1/16 финала турнира.