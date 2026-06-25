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Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Канады сыграет с командой ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.

По итогам группового этапа сборная ЮАР финишировала на втором месте в группе А. На аналогичной позиции завершила групповой этап команда Канады в квартете В. Обе сборные впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, сформировав первую пару 1/16 финала турнира.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа B, 24.06.2026, 22:00
Швейцария
2
Канада
1

Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

ЮАР
1:0
Первый тайм: 0:0
Южная Корея
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
25.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Уго Брос
Хон Мен Бо
Голы
ЮАР
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
73′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
66′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
79′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
Статистика
ЮАР
Южная Корея
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
3
Угловые
4
6
Фолы
7
9
Офсайды
3
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти