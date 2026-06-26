Хавбек сборной США: проигрыш Турции мотивирует нас еще больше

«Турция была очень точна в завершении и реализовала моменты. К 1/16 финала импульс у нас точно сохранится. Все хотят подойти к следующей игре, победив в предыдущем матче, но, думаю, это поражение нас еще больше мотивирует. Все 26 наших игроков способны себя проявить и выполнить работу. Мы верим в каждого в команде и в то, что все могут внести свой вклад», — сказал Маккенни.