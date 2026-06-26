Хавбек сборной США: проигрыш Турции мотивирует нас еще больше

Американцы потерпели первое поражение на домашнем турнире, пропустив решающий гол на восьмой добавленной минуте. При этом для турков эта победа ничего не решала — они лишились шансов на выход в плей-офф после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).
«Турция была очень точна в завершении и реализовала моменты. К 1/16 финала импульс у нас точно сохранится. Все хотят подойти к следующей игре, победив в предыдущем матче, но, думаю, это поражение нас еще больше мотивирует. Все 26 наших игроков способны себя проявить и выполнить работу. Мы верим в каждого в команде и в то, что все могут внести свой вклад», — сказал Маккенни.
Сборная США с шестью очками стала победителями группы D и в 1/16 финала сыграют с командой Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет в Сан-Франциско в ночь на четверг, 2 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Для сборной США это седьмой выход плей-офф в истории ЧМ, при этом американцы смогли выиграть лишь один матч — в ⅛ финала ЧМ-2002 против сборной Мексики (2:0).
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
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- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти