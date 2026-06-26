В Эквадоре объявлен выходной после победы сборной над Германией

Сборная Эквадора обыграла Германию со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77). У проигравших отличился Лерой Сане (2). Ангуло был признан лучшим игроком матча.
Сборная Эквадора с 4 очками заняла третье место в группе Е и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Команда вышла в плей-офф впервые за 20 лет.
— Спасибо игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые испытания, сумели воспрянуть духом и подарить огромную радость всей стране. В пятницу — выходной день! Да здравствует Эквадор! — написал Нобоа в социальных сетях.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
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