В Эквадоре объявлен выходной после победы сборной над Германией

— Спасибо игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые испытания, сумели воспрянуть духом и подарить огромную радость всей стране. В пятницу — выходной день! Да здравствует Эквадор! — написал Нобоа в социальных сетях.