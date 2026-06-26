Сборная Эквадора вышла в плей-офф чемпионата мира после победы над немцами

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла команду Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77). У проигравших отличился Лерой Сане (2).
Сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла 3-е место в группе Е. На первой строчке расположилась команда Германии (6 очков), второе место заняла сборная Кот-д’Ивуара (6), футболисты из Кюрасао стали последними (1). В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Команда Эквадора гарантированно не выпадет из топ-8 лучших третьих сборных.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
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