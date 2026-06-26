Третий игрок из чемпионата России забил гол на ЧМ-2026

29-летний нападающий, выступающий за махачкалинское «Динамо», отличился на 54-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Нидерландов (1:3).
Мастури стал третьим игроком из РПЛ, отметившимся забитым мячом на ЧМ-2026. Ранее на турнире отличились иранец Мохаммад Мохеби («Ростов»), забивший гол в ворота сборной Новой Зеландии (2:2) в 1-м туре, и кабовердианец Кевин Ленини («Краснодар»), поразивший ворота сборной Уругвая (2:2) во 2-м туре.
Всего на ЧМ-2026 выступают 12 игроков, выступающих в России — 11 из РПЛ и один из Первой лиги.
Хазем Мастури выступает за сборную Туниса с 2024 года. Он провел за нее 20 матчей и забил пять голов. За махачкалинское «Динамо» Мастури играет с лета 2025 года — на его счету 30 матчей и четыре забитых мяча.
Сборная Туниса заняла четвертое место в группе F, не набрав ни одного очка за три матча. Тунисцы в седьмой раз выступали на чемпионате мира и ни разу не сумели выйти из группы.
Эрве Ренар
Роналд Куман
Хазем Мастури
(Ханнибал Межбри)
54′
Элье Схири
3′
Брайан Бробби
(Виргил ван Дейк)
7′
Ян Пол ван Хекке
(Тиджани Рейндерс)
62′
16
Аймен Дамен
20
Ян Валери
2
Али Абди
17
Элье Схири
10
Ханнибал Межбри
3
Монтассар Тальби
25
Анис Слимане
68′
7
Элиас Ашури
9
Хазем Мастури
90′
26
Себастьян Тунекти
21
Мохамед Амин Бен Амида
68′
12
Мортада Бен Уанес
11
Исмаэль Гарби
75′
19
Фирас Шауат
13
Рани Хедира
67′
15
Хадж Махмуд
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
5
Натан Аке
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
72′
20
Тен Копмейнерс
21
Френки де Йонг
72′
7
Джастин Клюйверт
19
Брайан Бробби
78′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
72′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
84′
17
Ноа Ланг
Главный судья
Катя Гарсия
(Мексика)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Сандра Рамирес Алеман
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти