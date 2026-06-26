СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая на ЧМ-2026

Как сообщает источник, ряд ключевых игроков команды инициировали встречу с аргентинским специалистом. Среди них — вратарь Серхио Рочет, полузащитники Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде. В ходе разговора футболисты высказали претензии к тренерскому штабу: их беспокоили чрезмерно высокие тренировочные нагрузки, ставшие причиной травм, а также вызвали вопросы тактические решения, запланированные на предстоящую игру.
В ответ Бьелса созвал общее собрание команды и выступил с развернутой 50‑минутной речью. Тренер отверг предъявленные претензии, отметив, что попытки повлиять на его работу возникали и прежде. Однако его слова не смогли погасить напряженность: несколько футболистов покинули собрание, не дослушав речь до конца. Капитан сборной Хосе Хименес пытался сгладить ситуацию и убедить партнеров остаться, но его усилия не принесли результата.
Для выхода в плей‑офф ЧМ-2026 уругвайцам необходима победа над Испанией. Если команда не добьется успеха, ее дальнейшая судьба будет зависеть от исхода параллельного матча между Кабо‑Верде и Саудовской Аравией, а также от показателей сборных, занявших третьи места в других группах.
Матч Уругвай — Испания состоится в ночь на субботу, начало — в 03:00 по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти