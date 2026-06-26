СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая на ЧМ-2026

В ответ Бьелса созвал общее собрание команды и выступил с развернутой 50‑минутной речью. Тренер отверг предъявленные претензии, отметив, что попытки повлиять на его работу возникали и прежде. Однако его слова не смогли погасить напряженность: несколько футболистов покинули собрание, не дослушав речь до конца. Капитан сборной Хосе Хименес пытался сгладить ситуацию и убедить партнеров остаться, но его усилия не принесли результата.