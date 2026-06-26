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СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая на ЧМ-2026

По данным El Espectador, в сборной Уругвая на ЧМ разгорелся конфликт между игроками и наставником Марсело Бьелсой накануне матча заключительного тура группового этапа против Испании.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, ряд ключевых игроков команды инициировали встречу с аргентинским специалистом. Среди них — вратарь Серхио Рочет, полузащитники Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде. В ходе разговора футболисты высказали претензии к тренерскому штабу: их беспокоили чрезмерно высокие тренировочные нагрузки, ставшие причиной травм, а также вызвали вопросы тактические решения, запланированные на предстоящую игру.

В ответ Бьелса созвал общее собрание команды и выступил с развернутой 50‑минутной речью. Тренер отверг предъявленные претензии, отметив, что попытки повлиять на его работу возникали и прежде. Однако его слова не смогли погасить напряженность: несколько футболистов покинули собрание, не дослушав речь до конца. Капитан сборной Хосе Хименес пытался сгладить ситуацию и убедить партнеров остаться, но его усилия не принесли результата.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа H, 27.06.2026, 3:00
Уругвай
-
Испания
-

Для выхода в плей‑офф ЧМ-2026 уругвайцам необходима победа над Испанией. Если команда не добьется успеха, ее дальнейшая судьба будет зависеть от исхода параллельного матча между Кабо‑Верде и Саудовской Аравией, а также от показателей сборных, занявших третьи места в других группах.

Матч Уругвай — Испания состоится в ночь на субботу, начало — в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Уругвай
2:2
Первый тайм: 2:1
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
22.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64003 зрителя
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Голы
Уругвай
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кабо-Верде
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
Составы команд
Уругвай
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Статистика
Уругвай
Кабо-Верде
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
12
Удары в створ
2
4
Угловые
11
4
Фолы
11
4
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти