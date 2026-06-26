Тренер Кот-д’Ивуара отреагировал на слова Швайнштайгера

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ прокомментировал слова Бастиана Швайнштайгера об игре его команды. Его слова приводит BBC.
Ранее бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии, работая экспертом на телевидении, заявил, что Кот-д’Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий».
«Бастиан Швайнштайгер был очень хорошим игроком. Мне всегда нравилось, как он действовал в полузащите и насколько хорошо понимал футбол. Но когда я услышал его слова, то разочаровался в нем как в человеке», — сказал Фаэ.
Тренер ивуарийской сборной отметил, что считает подобную характеристику неприемлемой.
«Странно, что он мог сказать такое. Если называть вещи своими именами, это можно назвать расизмом», — заявил специалист.
Фаэ подчеркнул, что африканские команды способны демонстрировать не только физическую мощь, но и высокий технический и тактический уровень.
«Я могу лишь надеяться, что это было неудачно сформулированное высказывание, а не отражение его настоящих взглядов», — добавил тренер.
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти