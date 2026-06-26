The Telegraph сообщил о платных болельщиках Катара на чемпионате мира

Как утверждается, на матч сборной Катара против Боснии около двух тысяч человек были обеспечены атрибутикой болельщиков, включая кепки, очки и флаги. За день до игры для них провели специальный инструктаж, на котором объяснили, как поддерживать команду во время матча.