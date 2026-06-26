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The Telegraph сообщил о платных болельщиках Катара на чемпионате мира

По данным расследования, часть зрителей получила оплаченные поездки и билеты для создания атмосферы на матчах сборной.

Источник: Reuters

Сборная Катара пользовалась поддержкой специально приглашенных болельщиков на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, государство оплатило перелеты, проживание и билеты примерно для тысячи человек. Некоторые из них признались, что раньше никогда не посещали футбольные матчи. Часть зрителей также заявила, что получила финансовое вознаграждение.

Как утверждается, на матч сборной Катара против Боснии около двух тысяч человек были обеспечены атрибутикой болельщиков, включая кепки, очки и флаги. За день до игры для них провели специальный инструктаж, на котором объяснили, как поддерживать команду во время матча.

По данным расследования, целью программы было создание яркой атмосферы на стадионе, которая должна была помочь сборной добиться лучших результатов. На самом турнире Катар занял последнее место в группе, набрав одно очко при разнице мячей 2:10.

Босния и Герцеговина
3:1
Первый тайм: 2:1
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
24.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Сергей Барбарез
Хулен Лопетеги
Голы
Босния и Герцеговина
Керим Алайбегович
(Иван Башич)
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Махмуд Абунада
34′
Эрмин Махмич
(Деннис Хаджикадунич)
80′
Катар
Хасан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
42′
Составы команд
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
5
Сеад Колашинац
20
Эсмир Байрактаревич
21
Степан Раделич
13
Иван Башич
10
Эрмедин Демирович
24
Арьян Малич
46′
6
Беньямин Тахирович
19
Керим Алайбегович
82′
17
Дженис Бурнич
18
Никола Катич
63′
3
Деннис Хаджикадунич
14
Иван Шуньич
46′
15
Амар Мемич
11
Эдин Джеко
63′
26
Эрмин Махмич
82′
Катар
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Махмуд Абунада
2
Педру Мигель
18
Султан Аль-Браке
11
Акрам Афиф
16
Буалем Хухи
4
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Карим Будиаф
72′
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20
Ахмед Фати
78′
79′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
8
Эдмилсон Жуниор
79′
7
Ахмед Аль-Аельдин
10
Хасан Аль-Хайдос
55′
17
Ахмед Аль-Ганехи
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Босния и Герцеговина
Катар
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
3
Угловые
5
5
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти