Швайнштайгера раскритиковали за слова об «африканском футболе»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер подвергся критике после матча чемпионата мира-2026 между Германией и Кот-д'Ивуаром (2:1). Об этом сообщает Der Spiegel.
Перед встречей Швайнштайгер, работавший экспертом на ARD, заявил, что соперник играет в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный».
Немецкий журналист и писатель Филипп Авуну раскритиковал эти слова, заявив, что подобные характеристики связаны с расистскими и колониальными стереотипами о темнокожих людях.
«За такими характеристиками, как “дикий” и “непредсказуемый”, стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни», — отметил Авуну.
При этом журналист подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом.
«Несмотря на проблематичность его высказываний, Швайнштайгер абсолютно точно не является расистом и не должен получать такой ярлык», — добавил Авуну.
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Франк Кессье
30′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
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