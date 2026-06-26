Две женщины-арбитра впервые отработают матчи ЧМ в один день

Впервые в истории чемпионатов мира два матча в один игровой день будут обслуживать женщины-арбитры.
Американка Тори Пенсо назначена главным судьей встречи между сборными Эквадора и Германии. Для нее это уже второе назначение на чемпионате мира-2026.
Мексиканская арбитр Катя Гарсия Мендоса отработает матч группового этапа между Тунисом и Нидерландами.
Ранее женщины-арбитры уже получали назначения на матчи чемпионата мира, однако сразу две судьи в один игровой день будут работать на турнире впервые.
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
26.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Эрве Ренар
Роналд Куман
Голы
Тунис
Хазем Мастури
(Ханнибал Межбри)
54′
Нидерланды
Элье Схири
3′
Брайан Бробби
(Виргил ван Дейк)
7′
Ян Пол ван Хекке
(Тиджани Рейндерс)
62′
Составы команд
Тунис
16
Аймен Дамен
20
Ян Валери
2
Али Абди
17
Элье Схири
10
Ханнибал Межбри
3
Монтассар Тальби
25
Анис Слимане
68′
7
Элиас Ашури
9
Хазем Мастури
90′
26
Себастьян Тунекти
21
Мохамед Амин Бен Амида
68′
12
Мортада Бен Уанес
11
Исмаэль Гарби
75′
19
Фирас Шауат
13
Рани Хедира
67′
15
Хадж Махмуд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
5
Натан Аке
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
72′
20
Тен Копмейнерс
21
Френки де Йонг
72′
7
Джастин Клюйверт
19
Брайан Бробби
78′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
72′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
84′
17
Ноа Ланг
Статистика
Тунис
Нидерланды
Удары (всего)
10
20
Удары в створ
4
7
Угловые
4
6
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Катя Гарсия
(Мексика)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Сандра Рамирес Алеман
(Мексика)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти