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Моуринью считает Англию претендентом на победу на ЧМ

Главный тренер «Реала» заявил, что в Англии собраны лучшие футболисты, а главной проблемой сборной остается давление со стороны медиа.

Источник: Reuters

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах сборной Англии на чемпионате мира. Его слова приводит Goal.

Португальский специалист отметил высокий уровень английского футбола и клубов, выступающих в еврокубках.

«Лучшие футболисты находятся в Англии, если не считать “Барселону”, “Баварию”, “Реал” и “ПСЖ”, — сказал Моуринью.

По мнению тренера, главной проблемой английской сборной остается давление со стороны средств массовой информации и ожидания болельщиков.

«На английскую сборную оказывается давления в медиа больше, чем на кого-либо другого. У них всегда были хорошие тренеры. И у них снова появился хороший тренер. Я всегда думаю, что они могут выиграть чемпионат мира», — заявил Моуринью.

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