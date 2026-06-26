Моуринью считает Англию претендентом на победу на ЧМ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах сборной Англии на чемпионате мира. Его слова приводит Goal.
Португальский специалист отметил высокий уровень английского футбола и клубов, выступающих в еврокубках.
«Лучшие футболисты находятся в Англии, если не считать “Барселону”, “Баварию”, “Реал” и “ПСЖ”, — сказал Моуринью.
По мнению тренера, главной проблемой английской сборной остается давление со стороны средств массовой информации и ожидания болельщиков.
«На английскую сборную оказывается давления в медиа больше, чем на кого-либо другого. У них всегда были хорошие тренеры. И у них снова появился хороший тренер. Я всегда думаю, что они могут выиграть чемпионат мира», — заявил Моуринью.