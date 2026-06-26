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Педру Нету заявил, что Португалия не зависит от Роналду

Вингер сборной Португалии подчеркнул, что команда уверена в своем капитане, но не строит игру только через него.

Источник: AP 2024

Вингер сборной Португалии Педру Нету прокомментировал роль Криштиану Роналду в национальной команде после победы над Узбекистаном (5:0) на чемпионате мира-2026. Его слова приводит Sporty.

По словам Нету, Роналду остается ключевым игроком, однако говорить о полной зависимости команды от капитана неправильно.

«Думаю, что Криштиану очень важен для нас. Но, полагаю, слово “полагаемся” очень громкое. Да, мы понимаем, что если доставим ему мяч в штрафную площадь, то очень высока вероятность, что он забьет гол», — сказал Нету.

Футболист отметил, что Португалия старается создавать моменты для всех игроков атаки.

«У нас есть свои схемы игры, свой стиль игры. Не думаю, что мы зависим от Криштиану, но, конечно, у нас есть уверенность в нем», — заявил Нету.

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