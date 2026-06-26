Педри восхитился игрой Месси на чемпионате мира

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси. Его слова приводит Goal.
Педри отметил, что ему посчастливилось играть и тренироваться вместе с Месси в «Барселоне».
«Я получал от этого удовольствие и многому у него научился», — сказал испанский полузащитник.
По словам Педри, Месси по-прежнему отличается уникальным пониманием игры и способностью заранее видеть развитие эпизодов.
«Он видит футбол на шаг вперед и знает, где нужно быть, чтобы забить гол», — отметил игрок.
Педри подчеркнул, что аргентинец продолжает демонстрировать высокий уровень даже в зрелом возрасте.
«То, что Месси делает в своем возрасте, может сделать только он», — заявил полузащитник.