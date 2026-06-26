Изидор о сборной Гаити на ЧМ: Мы на правильном пути. Мы вернемся

Сборная Гаити заняла последнее место в группе C, где уступила Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и Марокко (2:4).
«Этот чемпионат мира навсегда оставит привкус незавершенности, потому что мы заслуживали покинуть этот турнир более достойным образом. Мы отдали все, чтобы вы нами гордились и чтобы отдать честь нашей стране. Но это — первый камень, заложенный для строительства чего-то великого. Мы на правильном пути, держимся курса. Мы вернемся», — написал Изидор в социальных сетях.
В марте 2026 года нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор, на юношеском уровне игравший за сборную Франции, сменил спортивное гражданство и принял решение выступать за сборную Гаити. На данный момент на счету Изидора 7 матчей и 3 забитых мяча в составе национальной команды. На чемпионате мира 2026 года он забил один из мячей в ворота сборной Марокко (2:4).
Изидор в 2022 году перешел в «Локомотив» из «Монако», в 2023-м его арендовал «Зенит» с обязательным выкупом. В составе «Зенита» Изидор становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. В общей сложности форвард провел в Российской Премьер-лиге 52 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 4 голевые передачи.
С 2024 года Изидор играет за английский «Сандерленд». 25‑летний футболист сыграл в 82 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Мохамед Уаби
Себастьен Минье
Ашраф Хакими
39′
Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
45+1′
Суфьян Рахими
(Чади Риад)
78′
Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
89′
Яссин Буну
10′
Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
43′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
23
Биляль Эль-Ханнус
25
Редуан Халхал
18
Чади Риад
4
Софьян Амрабат
26
Анасс Салах-Эддин
83′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
70′
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
70′
9
Суфьян Рахими
20
Аюб Эль-Кааби
70′
16
Джасим Ясин
24
Нейл Эль-Айнауи
83′
15
Самир Эль Мурабет
1
Джонни Пласид
79′
8
Мартен Эксперьенс
21
Жосуэ Казимир
90+3′
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
10
Жан-Рикне Беллегард
22
Жан-Кевен Дюверн
80′
2
Карлан Аркус
15
Рубен Провиденс
67′
9
Даккенс Назон
79′
16
Ленни Жозеф
83′
20
Францди Пьерро
18
Вильсон Изидор
67′
11
Луис Дидсон
17
Жан-Жак Дэнли
80′
25
Доминик Симон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти