Изидор о сборной Гаити на ЧМ: Мы на правильном пути. Мы вернемся

«Этот чемпионат мира навсегда оставит привкус незавершенности, потому что мы заслуживали покинуть этот турнир более достойным образом. Мы отдали все, чтобы вы нами гордились и чтобы отдать честь нашей стране. Но это — первый камень, заложенный для строительства чего-то великого. Мы на правильном пути, держимся курса. Мы вернемся», — написал Изидор в социальных сетях.