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19-летний Диоманде установил уникальное достижение на чемпионате мира

Вингер сборной Кот-д'Ивуара стал первым игроком XXI века с подобной статистикой в трех стартовых матчах турнира.

Источник: Getty Images

19-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде ярко проявил себя на чемпионате мира-2026, помогая национальной команде впервые в истории выйти в плей-офф турнира.

Диоманде стал единственным футболистом в XXI веке, который в своих первых трех матчах на чемпионате мира одновременно набрал более 10 успешных обводок и создал более 10 голевых моментов. Кроме того, он остается единственным игроком нынешнего турнира, отметившимся более чем 20 касаниями мяча в штрафной площади соперников.

Вклад молодого футболиста помог сборной Кот-д'Ивуара одержать победы над Эквадором и Кюрасао и выйти в плей-офф.

На клубном уровне Диоманде выступает за «РБ Лейпциг». Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил предложение «Ливерпуля» в размере 100 миллионов евро за 19-летнего игрока.

Кюрасао
0:2
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Голы
Кот-д`Ивуар
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
Составы команд
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Статистика
Кюрасао
Кот-д`Ивуар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
11
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти