19-летний Диоманде установил уникальное достижение на чемпионате мира

Диоманде стал единственным футболистом в XXI веке, который в своих первых трех матчах на чемпионате мира одновременно набрал более 10 успешных обводок и создал более 10 голевых моментов. Кроме того, он остается единственным игроком нынешнего турнира, отметившимся более чем 20 касаниями мяча в штрафной площади соперников.