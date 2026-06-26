Палмер спокойно отреагировал на непопадание в заявку Англии на ЧМ

«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за три-четыре года. Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца», — сказал Палмер.