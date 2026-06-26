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Палмер спокойно отреагировал на непопадание в заявку Англии на ЧМ

Полузащитник «Челси» заявил, что не собирается переживать из-за решения Томаса Тухеля.

Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Англии на чемпионат мира-2026. Его слова приводит i-D.

24-летний футболист признался, что намерен посвятить лето отдыху после насыщенных сезонов и не переживает из-за решения главного тренера Томаса Тухеля.

«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за три-четыре года. Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца», — сказал Палмер.

Также полузащитник ответил на вопрос, будет ли следить за выступлением английской команды на турнире.

«Если я не буду занят, то буду смотреть матчи, да», — отметил футболист.

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