Палмер спокойно отреагировал на непопадание в заявку Англии на ЧМ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Англии на чемпионат мира-2026. Его слова приводит i-D.
24-летний футболист признался, что намерен посвятить лето отдыху после насыщенных сезонов и не переживает из-за решения главного тренера Томаса Тухеля.
«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за три-четыре года. Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца», — сказал Палмер.
Также полузащитник ответил на вопрос, будет ли следить за выступлением английской команды на турнире.
«Если я не буду занят, то буду смотреть матчи, да», — отметил футболист.