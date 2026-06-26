Жирков считает Португалию одним из фаворитов чемпионата мира

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил перспективы сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Его слова приводит Metaratings.
По мнению Жиркова, португальская команда способна выйти на пик формы в матчах плей-офф и побороться за титул.
«Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнет играть лучше. Она будет одним из фаворитов на чемпионате мира», — сказал Жирков.
Он также отметил мотивацию капитана команды Криштиану Роналду, для которого нынешний турнир может стать последним чемпионатом мира в карьере.
«Для Роналду это последний чемпионат мира в карьере. Он захочет выиграть трофей на последнем крупном турнире. Партнеры по сборной у него отличные. В Португалии выросло отличное поколение», — заявил Жирков.