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Жирков считает Португалию одним из фаворитов чемпионата мира

Бывший игрок сборной России уверен, что команда Роберто Мартинеса прибавит в плей-офф.

Источник: Reuters

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил перспективы сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Его слова приводит Metaratings.

По мнению Жиркова, португальская команда способна выйти на пик формы в матчах плей-офф и побороться за титул.

«Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнет играть лучше. Она будет одним из фаворитов на чемпионате мира», — сказал Жирков.

Он также отметил мотивацию капитана команды Криштиану Роналду, для которого нынешний турнир может стать последним чемпионатом мира в карьере.

«Для Роналду это последний чемпионат мира в карьере. Он захочет выиграть трофей на последнем крупном турнире. Партнеры по сборной у него отличные. В Португалии выросло отличное поколение», — заявил Жирков.

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