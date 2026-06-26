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Мостовой назвал тренера сборной Германии нефутбольным человеком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил главного тренера команды Германии Юлиана Нагельсманна с Мурадом Мусаевым, возглавляющим «Краснодар».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

— На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил — на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсманна в Кюрасао — думаете, они обыграют Германию 5:0? Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле — футболисты. Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать.

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит. Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать “Сассуоло”, то не выиграю никакую Лигу чемпионов». Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен — надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки. Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол — простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь.

Вот Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом — он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер. На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсманна — поэтому их и наказывают все время, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти