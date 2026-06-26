Мостовой назвал тренера сборной Германии нефутбольным человеком

— На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил — на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсманна в Кюрасао — думаете, они обыграют Германию 5:0? Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле — футболисты. Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать.
Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит. Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать “Сассуоло”, то не выиграю никакую Лигу чемпионов». Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен — надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки. Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол — простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь.
Вот Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом — он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер. На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсманна — поэтому их и наказывают все время, — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти