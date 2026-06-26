Мостовой назвал тренера сборной Германии нефутбольным человеком

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит. Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать “Сассуоло”, то не выиграю никакую Лигу чемпионов». Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен — надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки. Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол — простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь.