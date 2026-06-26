Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.00
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.31
П2
13.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.70
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.61
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20

Ганский колдун попробует вернуть сборную России на мировую арену

Нана Кваку Бонсам, называющий себя «самым сильным колдуном в мире», пообещал провести работу по возвращению сборной России по футболу на международные соревнования.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Ранее ганский колдун рассказал, что наложил заклятие на нападающего сборной Англии Гарри Кейна перед матчем против Ганы (0:0) на чемпионате мира-2026, не позволив форварду поразить ворота соперника.

"Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он — человек, который говорит правду. Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем. И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана — мы единое целое. Потому что Путин — это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.

Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела", — заявил Бонсам в интервью Odds.ru.

Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года.

Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.38
П2
5.90