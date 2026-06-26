"Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он — человек, который говорит правду. Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем. И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана — мы единое целое. Потому что Путин — это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.