Ранее ганский колдун рассказал, что наложил заклятие на нападающего сборной Англии Гарри Кейна перед матчем против Ганы (0:0) на чемпионате мира-2026, не позволив форварду поразить ворота соперника.
"Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он — человек, который говорит правду. Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем. И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана — мы единое целое. Потому что Путин — это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.
Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела", — заявил Бонсам в интервью Odds.ru.
Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года.