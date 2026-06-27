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Главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира

Пользователи социальных сетей обратили внимание на видеокадры, на которых президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино присутствует одновременно на двух матчах третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на странице Гараева Руслана в социальной сети X.

Источник: Reuters

Инфантино был замечен на игре между сборными Эквадора и Германии в Ист‑Ратерфорде, а также на матче между командами Кюрасао и Кот‑д’Ивуара в Филадельфии. Встречи начались в одно и то же время, расстояние между стадионами превышает 150 километров. В эфире один из кадров с главой ФИФА появился уже на второй минуте игры, другой был показан примерно на 12-й минуте.

Как отмечает издание Klops, при трансляции крупных турниров нередко используются заранее записанные планы с VIP-гостями. Такие сюжеты могут сниматься до стартового свистка, после чего режиссеры выводят их в эфир во время пауз в игре для демонстрации важных гостей турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны ФИФА.