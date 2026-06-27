Главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира

Инфантино был замечен на игре между сборными Эквадора и Германии в Ист‑Ратерфорде, а также на матче между командами Кюрасао и Кот‑д’Ивуара в Филадельфии. Встречи начались в одно и то же время, расстояние между стадионами превышает 150 километров. В эфире один из кадров с главой ФИФА появился уже на второй минуте игры, другой был показан примерно на 12-й минуте.
Как отмечает издание Klops, при трансляции крупных турниров нередко используются заранее записанные планы с VIP-гостями. Такие сюжеты могут сниматься до стартового свистка, после чего режиссеры выводят их в эфир во время пауз в игре для демонстрации важных гостей турнира.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны ФИФА.