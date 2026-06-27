На базе сборной Швеции в США обрушилась трибуна перед матчем ЧМ

В среду, 24 июня, сборная Швеции прибыла на тренировку на стадион во Фриско, где обнаружила разрушенную трибуну.
Полузащитник шведской сборной Бесфорт Зенели в беседе с норвежской газетой Aftenposten заявил, что команда была ошеломлена произошедшим. «Я подумал: что здесь произошло? Насколько я знаю, шторма не было», — приводит слова Зенели Sky Sport. Позднее было установлено, что обрушение вызвано ремонтными работами на стадионе.
Менеджер сборной Швеции Стефан Петтерссон уточнил, что подрядчики осуществляли снос конструкций, однако процесс пошел не по плану. «Они хотели что-то снести, но, похоже, это упало в неправильном направлении. К счастью, никто не пострадал», — цитирует Петтерссона Sky Sport.
По информации Yahoo Sports, представители клуба «Даллас», чей домашний стадион используется шведской командой, подтвердили, что работы проводились в рамках реконструкции арены.
Обрушившаяся часть трибуны упала на временную конструкцию для прессы. Поскольку это произошло до начала тренировки, никто из игроков и персонала не пострадал.
Матч Швеция — Япония, состоявшийся в ночь на 26 июня, завершился со счетом 1:1. Ничейный результат позволил обеим командам выйти в плей-офф: Япония заняла второе место в группе F, Швеция — третье.
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти