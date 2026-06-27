На базе сборной Швеции в США обрушилась трибуна перед матчем ЧМ

Полузащитник шведской сборной Бесфорт Зенели в беседе с норвежской газетой Aftenposten заявил, что команда была ошеломлена произошедшим. «Я подумал: что здесь произошло? Насколько я знаю, шторма не было», — приводит слова Зенели Sky Sport. Позднее было установлено, что обрушение вызвано ремонтными работами на стадионе.