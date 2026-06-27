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Сборная Сенегала забила пять мячей и выбила Ирак с ЧМ-2026

Сборная Сенегала одержала победу над командой Ирака в заключительном туре группового этапа I на чемпионате мира по футболу. Встреча, завершившаяся со счетом 5:0, состоялась в Торонто (Канада).

Источник: Reuters

В составе победившей команды отличились Хабиб Диарра (4-я минута), Исмаил Сарр (56-я), Папа Гейе (59-я и 71-я), а также Илиман Ндиайе (82-я).

Защитник иракской сборной Ребин Сулака был удален с поля на 13-й минуте за фол против форварда сенегальцев Садио Мане, который выходил один на один с вратарем иракцев Ахмедом Базилем.

Как сообщается, команды встретились на чемпионатах мира впервые.

Итоговое распределение мест в группе I определилось по результатам данного матча и параллельной игры между сборными Франции и Норвегии. Встреча завершилась победой французов со счетом 4:1.

Франция заняла первое место в группе I, набрав девять очков. Норвегия финишировала второй (шесть очков). Третью позицию занимает Сенегал (три очка), четвертую — Ирак (ноль очков).

Сборная Ирака завершает выступление на турнире. Сенегал сохраняет возможность выхода в плей-офф по показателям среди команд, занявших третьи места.

Сенегал принимает участие в чемпионате мира в четвертый раз. Лучшим результатом команды является выход в четвертьфинал в 2002 году. Ирак участвует в мундиале во второй раз; впервые сборная играла на турнире в 1986 году в Мексике, где уступила во всех трех матчах группового этапа.

Матчи 1/16 финала запланированы на период с 28 июня по 3 июля, игры ⅛ финала — на 4—7 июля. Четвертьфиналы состоятся 9—11 июля, полуфиналы — 14—15 июля.

Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 национальных сборных на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Сенегал
5:0
Первый тайм: 1:0
Ирак
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Пап Тиав
Грэм Арнольд
Голы
Сенегал
Хабиб Диарра
(Абдулайе Сек)
4′
Исмаила Сарр
(Ламин Камара)
56′
Пап Гуйе
(Исмаила Сарр)
59′
Пап Гуйе
(Илиман Ндиай)
71′
Илиман Ндиай
(Пап Гуйе)
82′
Составы команд
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
14
Исмаил Якобс
5
Идрисса Гана Гуйе
10
Садио Мане
19
Мусса Ниакате
21
Хабиб Диарра
57′
26
Пап Гуйе
81′
8
Ламин Камара
57′
11
Николас Джексон
18
Исмаила Сарр
81′
7
Ассане Диао
20
Ибраим Мбай
57′
13
Илиман Ндиай
4
Абдулайе Сек
18′
58′
6
Пате Сисс
Ирак
26
Путрос Франс Диа
23
Мерхас Доски
90′
8
Ибраим Байеш
2
Ребин Сулака
13′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
75′
22
Ахмед Базиль
46′
12
Хассан Джалал
11
Ахмед Касем
16′
6
Манаф Юнис
17
Али Ясим
58′
15
Ахмед Макнзи
9
Али Аль-Хамади
58′
13
Али Юсиф
14
Зидан Икбал
67′
19
Кевин Якоб
Статистика
Сенегал
Ирак
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
28
6
Удары в створ
12
1
Угловые
12
3
Фолы
10
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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