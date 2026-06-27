Пап Гейе признан лучшим игроком матча Сенегал — Ирак на ЧМ

Встреча группы I состоялась в Торонто и завершилась победой сенегальской команды со счетом 5:0. Гейе отличился забитыми мячами на 59-й и 71-й минутах.
Сборная Сенегала, набрав три очка, расположилась на третьей строчке в группе. Команда Ирака, потерпевшая поражения во всех трех матчах, заняла последнее место в квартете. Первое место досталось сборной Франции (9 очков), второе — команде Норвегии (6 очков).
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Пап Тиав
Грэм Арнольд
Голы
Сенегал
Хабиб Диарра
(Абдулайе Сек)
4′
Исмаила Сарр
(Ламин Камара)
56′
Пап Гуйе
(Исмаила Сарр)
59′
Пап Гуйе
(Илиман Ндиай)
71′
Илиман Ндиай
(Пап Гуйе)
82′
Составы команд
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
14
Исмаил Якобс
5
Идрисса Гана Гуйе
10
Садио Мане
19
Мусса Ниакате
21
Хабиб Диарра
57′
26
Пап Гуйе
81′
8
Ламин Камара
57′
11
Николас Джексон
18
Исмаила Сарр
81′
7
Ассане Диао
20
Ибраим Мбай
57′
13
Илиман Ндиай
4
Абдулайе Сек
18′
58′
6
Пате Сисс
Ирак
26
Путрос Франс Диа
23
Мерхас Доски
90′
8
Ибраим Байеш
2
Ребин Сулака
13′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
75′
22
Ахмед Базиль
46′
12
Хассан Джалал
11
Ахмед Касем
16′
6
Манаф Юнис
17
Али Ясим
58′
15
Ахмед Макнзи
9
Али Аль-Хамади
58′
13
Али Юсиф
14
Зидан Икбал
67′
19
Кевин Якоб
Статистика
Сенегал
Ирак
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
28
6
Удары в створ
12
1
Угловые
12
3
Фолы
10
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти