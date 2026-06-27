Пап Гейе признан лучшим игроком матча Сенегал — Ирак на ЧМ

Сборная Сенегала, набрав три очка, расположилась на третьей строчке в группе. Команда Ирака, потерпевшая поражения во всех трех матчах, заняла последнее место в квартете. Первое место досталось сборной Франции (9 очков), второе — команде Норвегии (6 очков).