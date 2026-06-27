Бьелса заявил, что ничего не оставил уругвайскому футболу после вылета с ЧМ

«Я ничего не оставил уругвайскому футболу. Тренер, который работал в стране три года и не добился результатов, не может говорить, что внес вклад. Четвертое место в квалификации не имеет ценности, третье место на Кубке Америки — тоже. А это выступление на чемпионате мира даже не нужно отдельно оценивать. Мое время ничего не говорит», — сказал Бьелса.