Бьелса заявил, что ничего не оставил уругвайскому футболу после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался после вылета команды с чемпионата мира-2026. Уругвайцы завершили выступление на турнире после поражения от Испании со счетом 0:1 в Гвадалахаре. Об этом сообщает The Guardian.
«Я ничего не оставил уругвайскому футболу. Тренер, который работал в стране три года и не добился результатов, не может говорить, что внес вклад. Четвертое место в квалификации не имеет ценности, третье место на Кубке Америки — тоже. А это выступление на чемпионате мира даже не нужно отдельно оценивать. Мое время ничего не говорит», — сказал Бьелса.
Уругвай не смог победить в группе, где также играли Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Команда сыграла 1:1 с Саудовской Аравией, 2:2 с Кабо-Верде, а в решающем матче уступила Испании. По данным The Guardian, Бьелса не продолжит работу со сборной после раннего вылета.
Тренер взял ответственность за результат на себя.
«У нас могло быть семь очков, но у нас два. Это результат моего управления. Моей задачей было руководить группой игроков, которую я не смог превратить в силу.
Я отвечаю за то, что Уругвай сделал на этом чемпионате мира. Я отвечаю за все разочарование из-за своей работы», — отметил Бьелса.
В матче с Испанией Уругвай нанес первый удар в створ только на 83-й минуте. В перерыве был заменен 40-летний вратарь Фернандо Муслера, ошибка которого привела к единственному голу. Бьелса сказал, что сам Муслера попросил о замене.
Также тренер объяснил замену Федерико Вальверде, который уходил с поля с футболкой у лица и выглядел недовольным.
«Муслера сам решил уйти, а Вальверде я заменил, потому что хотел усилить атаку», — добавил Бьелса.
Бьелса возглавил сборную Уругвая в 2023 году. При нем команда заняла третье место на Кубке Америки-2024 и отобралась на чемпионат мира-2026, но на самом турнире не смогла выйти из группы.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти