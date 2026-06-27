Сборная Испании установила мировой рекорд по серии без поражений

Сборная Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах.
27 июня испанская команда обыграла Уругвай в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 со счетом 1:0. После этой победы серия Испании без поражений в официальных играх достигла 34 матчей.
Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии. Бразильцы с 1993 по 1998 год не проигрывали в 33 официальных матчах подряд.
Последнее поражение сборная Испании потерпела 28 марта 2023 года. Тогда команда уступила Шотландии со счетом 0:2 в квалификации чемпионата Европы-2024.
После этого испанцы одержали 27 побед и 7 раз сыграли вничью. За время этой серии команда выиграла Евро-2024 и подошла к чемпионату мира-2026 в статусе одного из главных фаворитов турнира.
Рекорд учитывает только официальные матчи сборной. В такую серию входят игры квалификаций, финальных стадий крупных турниров и других официальных соревнований, но не товарищеские встречи.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти