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Сборная Испании установила мировой рекорд по серии без поражений

Испанцы не проигрывают в официальных матчах уже 34 игры подряд.

Источник: AP 2024

Сборная Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах.

27 июня испанская команда обыграла Уругвай в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 со счетом 1:0. После этой победы серия Испании без поражений в официальных играх достигла 34 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии. Бразильцы с 1993 по 1998 год не проигрывали в 33 официальных матчах подряд.

Последнее поражение сборная Испании потерпела 28 марта 2023 года. Тогда команда уступила Шотландии со счетом 0:2 в квалификации чемпионата Европы-2024.

После этого испанцы одержали 27 побед и 7 раз сыграли вничью. За время этой серии команда выиграла Евро-2024 и подошла к чемпионату мира-2026 в статусе одного из главных фаворитов турнира.

Рекорд учитывает только официальные матчи сборной. В такую серию входят игры квалификаций, финальных стадий крупных турниров и других официальных соревнований, но не товарищеские встречи.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти