Муслера извинился перед Уругваем после вылета с чемпионата мира

«Я плохо провел чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо готовился к нему. Мне жаль. Я сказал это своим партнерам и хочу сказать всей Уругвайской федерации. Мне больно, я никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за спорта», — сказал Муслера.