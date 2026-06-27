Муслера извинился перед Уругваем после вылета с чемпионата мира

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед болельщиками после вылета команды с чемпионата мира-2026. Обращение 40-летнего футболиста приводит The Touchline.
Уругвай завершил групповой этап без побед и не смог выйти в плей-офф. Команда набрала 2 очка: сыграла вничью с Саудовской Аравией и Кабо-Верде, а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.
«Я плохо провел чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо готовился к нему. Мне жаль. Я сказал это своим партнерам и хочу сказать всей Уругвайской федерации. Мне больно, я никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за спорта», — сказал Муслера.
На групповом этапе Муслера допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. В матче с Испанией он ошибся перед голом Алекса Баэны, после чего был заменен в перерыве.
Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса после игры заявил, что сам Муслера попросил о замене. Поражение от Испании стало для уругвайской сборной решающим: команда осталась за пределами плей-офф, несмотря на статус одного из фаворитов группы.
Муслера — один из самых опытных футболистов сборной Уругвая. Он дебютировал за национальную команду в 2009 году, выигрывал Кубок Америки-2011 и много лет был основным вратарем команды на крупных турнирах.
Для Уругвая это второй подряд чемпионат мира, на котором команда не смогла пройти групповой этап. В 2022 году уругвайцы также остановились после трех матчей, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти