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Муслера извинился перед Уругваем после вылета с чемпионата мира

Вратарь признал, что плохо провел турнир, и сказал, что ему больно.

Источник: Reuters

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед болельщиками после вылета команды с чемпионата мира-2026. Обращение 40-летнего футболиста приводит The Touchline.

Уругвай завершил групповой этап без побед и не смог выйти в плей-офф. Команда набрала 2 очка: сыграла вничью с Саудовской Аравией и Кабо-Верде, а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.

«Я плохо провел чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо готовился к нему. Мне жаль. Я сказал это своим партнерам и хочу сказать всей Уругвайской федерации. Мне больно, я никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за спорта», — сказал Муслера.

На групповом этапе Муслера допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. В матче с Испанией он ошибся перед голом Алекса Баэны, после чего был заменен в перерыве.

Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса после игры заявил, что сам Муслера попросил о замене. Поражение от Испании стало для уругвайской сборной решающим: команда осталась за пределами плей-офф, несмотря на статус одного из фаворитов группы.

Муслера — один из самых опытных футболистов сборной Уругвая. Он дебютировал за национальную команду в 2009 году, выигрывал Кубок Америки-2011 и много лет был основным вратарем команды на крупных турнирах.

Для Уругвая это второй подряд чемпионат мира, на котором команда не смогла пройти групповой этап. В 2022 году уругвайцы также остановились после трех матчей, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти