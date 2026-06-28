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Беллингем заявил, что Англия выполнила первую задачу на ЧМ

Полузащитник отметил выход команды в плей-офф с первого места и похвалил Харри Кейна.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Панамой (2:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026. Его слова приводит BBC.

Англичане набрали семь очков и заняли первое место в группе L.

«Первая задача выполнена. Мы приехали сюда, чтобы идти к цели шаг за шагом. Мы хорошо подготовились и вышли из группы с первого места. Каждый день мы должны стараться становиться лучше, и все в наших руках», — сказал Беллингем.

Также хавбек высоко оценил игру капитана сборной Харри Кейна, который забил один из мячей в матче с Панамой.

«Он продолжает повышать свой уровень, и это невероятно. Он заслуживает всего этого. Вы видите, какие усилия он прилагает в качестве капитана. Его качества говорят сами за себя — он лучший», — отметил Беллингем.

Панама
0:2
Первый тайм: 0:0
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
28.06.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Томас Кристиансен
Томас Тухель
Голы
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
62′
Гарри Кейн
(Джуд Беллингем)
67′
Составы команд
Панама
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
4
Фидель Эскобар
16
Андреас Андраде
83′
26
Хорхе Гутьеррес
88′
15
Эрик Дэйвис
7
Хосе Луис Родригес
71′
10
Исмаэль Диас
9
Томас Родригес
46′
17
Хосе Фахардо
53′
14
Карлос Харви
88′
19
Альберто Кинтеро
11
Эдгар Йоэль Барсенас
71′
24
Азариас Лондоньо
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
11
Маркус Рэшфорд
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
60′
63′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
63′
20
Нони Мадуэке
9
Гарри Кейн
84′
14
Джордан Хендерсон
8
Эллиот Андерсон
84′
19
Олли Уоткинс
10
Джуд Беллингем
71′
21
Эберечи Эзе
Статистика
Панама
Англия
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
16
13
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти