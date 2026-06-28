Джулиано Симеоне назвал Месси лучшим футболистом в истории

«О нем мало что можно сказать. Он действительно лучший в мире, лучший в истории, и он продолжает это доказывать. Это невероятно. Я вижу каждый день, как он тренируется и как заботится о себе. Все, что он делает, впечатляет, и он обладает особой магией», — сказал Симеоне.