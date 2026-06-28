Хамес назвал Роналду примером для всех

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии (0:0) высказался о капитане соперников Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.
Колумбиец вспомнил совместное выступление с португальцем за «Реал» и отметил их теплые отношения.
«Мы поговорили. В “Реале” мы стали очень близкими друзьями, я постоянно бывал у него дома. Он прекрасный человек и пример для всех», — сказал Хамес.
По словам полузащитника, Роналду продолжает впечатлять своим отношением к делу и физической формой.
«Посмотрите на его физическую форму в 41 год, на то, чего он добивается. Великолепный спортсмен. Я восхищаюсь им и очень люблю», — добавил Родригес.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти