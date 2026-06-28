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Хамес назвал Роналду примером для всех

Полузащитник сборной Колумбии признался, что восхищается бывшим партнером по «Реалу».

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии (0:0) высказался о капитане соперников Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

Колумбиец вспомнил совместное выступление с португальцем за «Реал» и отметил их теплые отношения.

«Мы поговорили. В “Реале” мы стали очень близкими друзьями, я постоянно бывал у него дома. Он прекрасный человек и пример для всех», — сказал Хамес.

По словам полузащитника, Роналду продолжает впечатлять своим отношением к делу и физической формой.

«Посмотрите на его физическую форму в 41 год, на то, чего он добивается. Великолепный спортсмен. Я восхищаюсь им и очень люблю», — добавил Родригес.

Колумбия
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
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