Мартинес заявил, что Роналду был в отличной форме против Колумбии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Колумбии. Его слова приводит Record.
Встреча завершилась со счетом 0:0. После игры специалист объяснил, почему 41-летний нападающий провел на поле весь матч.
«Физически Криштиану в порядке, мы следили за его состоянием в режиме реального времени, и он был очень хорош», — сказал Мартинес.
Тренер отметил, что Роналду играет важную роль в атаке команды, а партнерам необходимо синхронизироваться с его перемещениями в штрафной площади.
На групповом этапе капитан сборной Португалии провел все три матча без замен и забил два мяча. В 1/16 финала португальцы сыграют с Хорватией.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти