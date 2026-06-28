Фанаты Колумбии после матча с Португалией скандировали: «Где Роналду?»

41-летний нападающий португальцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч. За встречу он нанес три удара, один из которых пришелся в створ ворот, дважды оказался в офсайде, а также не выполнил ни одной успешной обводки и не выиграл ни одного верхового единоборства.