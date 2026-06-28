Эдер заявил, что критика Роналду на ЧМ была несправедливой

Бывший нападающий сборной Португалии Эдер Маседу поделился мнением об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026. Его слова приводит A Bola.
По мнению автора победного гола Португалии в финале Евро-2016, критика в адрес 41-летнего форварда после первого матча турнира была чрезмерной.
«Криштиану так много дал сборной и был чрезвычайно важным игроком в отборе, но после одного неудачного матча его подвергли такой критике. Это было нелепо и несправедливо», — сказал Эдер.
Экс-форвард отметил, что Роналду уже не обладает прежней взрывной скоростью, однако остается важным игроком для команды.
«Он уже не тот, что раньше, но у него все еще есть ряд важных плюсов. Сейчас важно, чтобы партнеры поддерживали его и создавали возможности для гола», — добавил Эдер.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
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