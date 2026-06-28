Морган назвал Кейна лучшим форвардом в истории Англии

Телеведущий Пирс Морган оценил игру Харри Кейна и Джуда Беллингема после победы сборной Англии над Панамой (2:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.
Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на турнире. Беллингем отметился голом и результативной передачей.
«Лучший нападающий в истории Англии. Поздравляю», — написал Морган о Кейне.
«Мастер-класс от Джуда Беллингема. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной Англии. Парень — суперзвезда!» — добавил телеведущий.
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
28.06.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Томас Кристиансен
Томас Тухель
Голы
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
62′
Гарри Кейн
(Джуд Беллингем)
67′
Составы команд
Панама
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
4
Фидель Эскобар
16
Андреас Андраде
83′
26
Хорхе Гутьеррес
88′
15
Эрик Дэйвис
7
Хосе Луис Родригес
71′
10
Исмаэль Диас
9
Томас Родригес
46′
17
Хосе Фахардо
53′
14
Карлос Харви
88′
19
Альберто Кинтеро
11
Эдгар Йоэль Барсенас
71′
24
Азариас Лондоньо
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
11
Маркус Рэшфорд
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
60′
63′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
63′
20
Нони Мадуэке
9
Гарри Кейн
84′
14
Джордан Хендерсон
8
Эллиот Андерсон
84′
19
Олли Уоткинс
10
Джуд Беллингем
71′
21
Эберечи Эзе
Статистика
Панама
Англия
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
16
13
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти