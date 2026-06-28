Невилл назвал Беллингема лучшим игроком Англии на ЧМ

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил выступление национальной команды на групповом этапе чемпионата мира-2026. Его слова приводит Goal.
По мнению Невилла, лучшим игроком англичан на турнире пока остается Джуд Беллингем.
«Беллингем — единственный, кто выглядит так, будто он в форме. Он представляет угрозу, он живой, он играет на том уровне, которого от него ждут», — сказал Невилл.
Экс-футболист отметил, что, несмотря на первое место в группе, команде Томаса Тухеля необходимо прибавить перед матчами плей-офф, особенно в обороне.
«Эти игроки задали такие стандарты, что мы ждем от них большего. Мы хотим большего от Беллингема, Роджерса и Рэшфорда, и это должно произойти прямо сейчас», — добавил Невилл.
Томас Кристиансен
Томас Тухель
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
62′
Гарри Кейн
(Джуд Беллингем)
67′
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
4
Фидель Эскобар
16
Андреас Андраде
83′
26
Хорхе Гутьеррес
88′
15
Эрик Дэйвис
7
Хосе Луис Родригес
71′
10
Исмаэль Диас
9
Томас Родригес
46′
17
Хосе Фахардо
53′
14
Карлос Харви
88′
19
Альберто Кинтеро
11
Эдгар Йоэль Барсенас
71′
24
Азариас Лондоньо
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
11
Маркус Рэшфорд
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
60′
63′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
63′
20
Нони Мадуэке
9
Гарри Кейн
84′
14
Джордан Хендерсон
8
Эллиот Андерсон
84′
19
Олли Уоткинс
10
Джуд Беллингем
71′
21
Эберечи Эзе
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти