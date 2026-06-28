После вызова Неймара на ЧМ в Бразилии пятерых детей назвали в его честь

После вызова Неймара в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026 в стране пятеро новорожденных получили его имя. Об этом сообщает g1 со ссылкой на данные Ассоциации регистраторов физических лиц штата Сан-Паулу.
Форвард был включен в заявку национальной команды 18 мая. После этого детей с именем Неймар зарегистрировали в пяти разных штатах страны.
Всего в 2026 году имя Неймар получили 25 новорожденных. Таким образом, регистрации после вызова в сборную составили 20% от общего количества за год.
По данным Arpen, с 2022 по 2026 год имя Неймар получили 142 ребенка. После профессионального дебюта футболиста число таких регистраций в годы чемпионатов мира постепенно снижалось: 186 в 2010 году, 157 в 2014-м, 67 в 2018-м, 40 в 2022-м и 25 в 2026-м.