После вызова Неймара на ЧМ в Бразилии пятерых детей назвали в его честь

По данным Arpen, с 2022 по 2026 год имя Неймар получили 142 ребенка. После профессионального дебюта футболиста число таких регистраций в годы чемпионатов мира постепенно снижалось: 186 в 2010 году, 157 в 2014-м, 67 в 2018-м, 40 в 2022-м и 25 в 2026-м.