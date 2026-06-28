Скалони заявил, что Месси не зацикливается на рекордах

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о решении оставить Лионеля Месси в запасе на матч с Иорданией (3:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026. Его слова приводит TyC Sports.
39-летний форвард вышел на поле на 60-й минуте и забил гол на 80-й.
«Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим партнерам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше», — сказал Скалони.
Тренер подчеркнул, что Месси не стремится любой ценой увеличивать личные показатели.
«Он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде», — отметил Скалони.
В 1/16 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с Кабо-Верде.
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
22
Абдулла Аль-Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти