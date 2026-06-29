Анчелотти: Неймар может сыграть больше 15 минут с Японией

«Неймар хорошо восстанавливается. За последнюю неделю значительно улучшил свою готовность. Жаль, что он не мог все время тренироваться вместе с нами. Конечно, он может сыграть больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от хода самой игры», — сказал Анчелотти.