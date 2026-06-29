Ромарио объяснил, почему современный футбол стал менее зрелищным

«Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время. Сегодня физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным», — сказал Ромарио.