Ромарио объяснил, почему современный футбол стал менее зрелищным

«Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время. Сегодня физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным», — сказал Ромарио.
Ромарио выступал за сборную Бразилии с 1987 по 2005 год и выигрывал с ней ЧМ-1994 в США. В общей сложности он провел за национальную команду 70 матчей и забил 55 мячей. В списке лучших бомбардиров сборной Бразилии он занимает четвертое место, уступая Роналдо (62), Пеле (77) и Неймару (79).
В Европе Ромарио выступал за ПСВ (1988−1993), «Барселону» (1993−1995 и «Валенсию» (1996−1997).
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против команды Японии. Встреча пройдет в Хьюстоне сегодня, 29 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.