Роналдо: Мбаппе напоминает мне меня в лучшие годы

«Нужно думать о наследии, которое мы оставляем. Но они оба, без сомнения, игроки, чье величие выходит за рамки цифр, и они заслуживают быть лучшими бомбардирами в истории турнира. Месси — один из величайших игроков во всей истории футбола, он по-прежнему влиятелен и определяет результат сегодня. Что касается Мбаппе, то его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы. Он один из величайших в современном футболе и естественный наследник легенд этой игры», — сказал Роналдо.