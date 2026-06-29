Роналдо: Мбаппе напоминает мне меня в лучшие годы

«Нужно думать о наследии, которое мы оставляем. Но они оба, без сомнения, игроки, чье величие выходит за рамки цифр, и они заслуживают быть лучшими бомбардирами в истории турнира. Месси — один из величайших игроков во всей истории футбола, он по-прежнему влиятелен и определяет результат сегодня. Что касается Мбаппе, то его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы. Он один из величайших в современном футболе и естественный наследник легенд этой игры», — сказал Роналдо.
Роналдо является двукратным чемпионом мира (1994, 2002) и серебряным призером турнира (1998). В случае победы на ЧМ-2026 Месси и Мбаппе могут повторить его результат: аргентинец выигрывал ЧМ-2022 в Катаре и становился серебряным призёром ЧМ-2014 в Бразилии, а француз брал золото на ЧМ-2018 в России и серебро на ЧМ-2022 в Катаре.
Месси с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026. Мбаппе с четырьмя мячами делит вторую строчку с Усманом Дембеле (Франция), Винисиусом Жуниором (Бразилия) и Эрлингом Холандом (Норвегия).
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет со Швецией, а сборная Аргентины — с Кабо-Верде. Матчи пройдут 30 июня и 3 июля соответственно.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Йерген Странн Ларсен
50′
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти