Групповой этап ЧМ-2026 вошел в историю по посещаемости

Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей. На ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 выступают 48 команд, а сыграно будет 104 матча.