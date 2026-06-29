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Групповой этап ЧМ-2026 вошел в историю по посещаемости

Матчи групповой стадии чемпионата мира 2026 года по футболу в общей сложности посетили 4,6 млн человек, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На групповом этапе было сыграно 72 встречи.

26 июня в матче между сборными Германии и Эквадора (1:2) в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира был установлен рекорд посещаемости. Игры посетили 3 605 357 болельщиков. Всего матчи групповой стадии ЧМ-2026 посетили 4,6 млн человек.

Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей. На ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 выступают 48 команд, а сыграно будет 104 матча.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.