Групповой этап ЧМ-2026 вошел в историю по посещаемости

На групповом этапе было сыграно 72 встречи.
26 июня в матче между сборными Германии и Эквадора (1:2) в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира был установлен рекорд посещаемости. Игры посетили 3 605 357 болельщиков. Всего матчи групповой стадии ЧМ-2026 посетили 4,6 млн человек.
Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей. На ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 выступают 48 команд, а сыграно будет 104 матча.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.