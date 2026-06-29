В Норвегии высказались об отсутствии Хайкина в сборной на ЧМ

Ранее ФИФА не разрешила Хайкину играть за сборную Норвегии, потому что он не прожил в стране 5 лет без перерыва. До этого футболист получил норвежское гражданство.
«Ожидалось, что вратари будут самым слабым звеном сборной Норвегии на чемпионате мира, но пока они играют довольно хорошо. Второй номер, Эгиль Селвик, был признан лучшим игроком команды в матче против Франции, несмотря на поражение со счетом 1:4. Нюланд тоже был хорош в своих матчах— это немного удивило. Возможно, вратарям сборной Норвегии было легче выступать без присутствия Хайкина, зная, что не будет сопутствующей конкуренции. Но тут можно только предполагать», — приводит слова Сальтведта «Советский спорт».
30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 273 матча за клуб, в которых он пропустил 305 мячей и 93 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Йерген Странн Ларсен
50′
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти