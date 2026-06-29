В Норвегии высказались об отсутствии Хайкина в сборной на ЧМ

«Ожидалось, что вратари будут самым слабым звеном сборной Норвегии на чемпионате мира, но пока они играют довольно хорошо. Второй номер, Эгиль Селвик, был признан лучшим игроком команды в матче против Франции, несмотря на поражение со счетом 1:4. Нюланд тоже был хорош в своих матчах— это немного удивило. Возможно, вратарям сборной Норвегии было легче выступать без присутствия Хайкина, зная, что не будет сопутствующей конкуренции. Но тут можно только предполагать», — приводит слова Сальтведта «Советский спорт».