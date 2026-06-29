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Тренер Узбекистана не поехал со сборной и вернулся домой после ЧМ-2026

Команда стала последней в групповом этапе, уступив трижды: Колумбии, Португалии и ДР Конго.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро не полетит в Ташкент вместе с командой после завершения выступления на чемпионате мира — 2026, сообщает Championat.asia.

52-летний итальянский специалист отправится из США на родину.

«Мы провели с национальной командой два месяца, теперь нам всем нужен небольшой отдых. Я лечу из Нью-Йорка в Италию, и мы увидимся в сентябре», — сказал Каннаваро.

Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года, сменив на этом посту Тимура Кападзе. Именно под руководством Кападзе узбекистанская команда в июне впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира, успешно выступив в отборочном турнире Азиатской конфедерации футбола.

На чемпионате мира — 2026 сборная Узбекистана под руководством Каннаваро заняла последнее место в группе K. Команда проиграла Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).