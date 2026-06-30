Вратарь сборной Японии взял на себя вину за голы в игре с Бразилией

«Больнее всего то, что результата не случилось — мы не смогли одержать победу. Мы бились до самого конца, но в итоге нам остается лишь принять это поражение. Очень тяжелое чувство.



После того как мы повели в счете, соперник прибавил во втором тайме, и мы не смогли удержать преимущество. Лично я считаю, что не должен был пропускать те голы. Я все еще недостаточно хорош, и в решающий момент я не смог сделать те действия, которые помогли бы команде, — я понимаю, что мне еще многое предстоит перерасти в себе.



То, что я выступал на этой арене, я обязан превратить в настоящее топливо для себя. Эмоционально пока еще тяжело смотреть вперед на следующий турнир, но он обязательно будет, поэтому я хочу запечатлеть этот опыт в своем сердце и продолжать двигаться дальше», — приводит слова Судзуки пресс-служба ФИФА.