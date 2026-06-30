Вратарь сборной Японии взял на себя вину за голы в игре с Бразилией

Сборная Японии уступила бразильцам со счетом 1:2. Первыми в матче отличились японские футболисты, но не смогли удержать преимущество. Победный гол забил Габриэл Мартинелли на 90+6-й минуте встречи.
«Больнее всего то, что результата не случилось — мы не смогли одержать победу. Мы бились до самого конца, но в итоге нам остается лишь принять это поражение. Очень тяжелое чувство.
После того как мы повели в счете, соперник прибавил во втором тайме, и мы не смогли удержать преимущество. Лично я считаю, что не должен был пропускать те голы. Я все еще недостаточно хорош, и в решающий момент я не смог сделать те действия, которые помогли бы команде, — я понимаю, что мне еще многое предстоит перерасти в себе.
То, что я выступал на этой арене, я обязан превратить в настоящее топливо для себя. Эмоционально пока еще тяжело смотреть вперед на следующий турнир, но он обязательно будет, поэтому я хочу запечатлеть этот опыт в своем сердце и продолжать двигаться дальше», — приводит слова Судзуки пресс-служба ФИФА.
В ⅛ финала ЧМ-2026 Бразилия 5 июля сыграет против победителя матча Кот-д’Ивуар — Норвегия, их встреча пройдет во вторник 30 июня, в Далласе.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти