Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Хьюстоне и закончился со счетом 2:1.
В составе победителей голы на счету Каземиро (56-я минута) и Габриэля Мартинелли (90+6). У проигравших отличился Каисю Сано (29).
После первого тайма японцы вели в счете 1:0. После начала второго отрезка бразильцы создали ряд опасных моментов у ворот соперника. На 58-й минуте матча Винисиус попал в штангу.
В матче не принимал участие лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар. Футболист остался в запасе, несмотря на то, что на 14 минут вышел на поле в третьем матче заключительного тура против Шотландии.
Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места группы С, где играла с Марокко (1:1), Шотландией (3:0) и Гаити (3:0). Японцы заняли второе место в группе F с Нидерландами (2:2), Тунисом (4:0) и Швецией (1:1).
На чемпионатах мира сборные встречались один раз — в 2006 году, тогда Бразилия выиграла со счетом 4:1.
Сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира. На семи предыдущих турнирах бразильцы доходили как минимум до четвертьфинала. В составе сборной Бразилии на чемпионате мира выступают футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Японцы еще ни разу не выигрывали матч плей-офф мирового первенства, потерпев пять поражений.
В ⅛ финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя Кот-д’Ивуар — Норвегия, их матч пройдет 30 июня в 20:00 мск.
Матчи ⅛ финала пройдут
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти