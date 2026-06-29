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Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Матч в Хьюстоне закончился со счетом 2:1. Сборная Японии вела после первого тайма, однако на втором отрезке бразильцы создали ряд опасных моментов, забив два гола.

Источник: Getty Images

Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Хьюстоне и закончился со счетом 2:1.

В составе победителей голы на счету Каземиро (56-я минута) и Габриэля Мартинелли (90+6). У проигравших отличился Каисю Сано (29).

После первого тайма японцы вели в счете 1:0. После начала второго отрезка бразильцы создали ряд опасных моментов у ворот соперника. На 58-й минуте матча Винисиус попал в штангу.

В матче не принимал участие лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар. Футболист остался в запасе, несмотря на то, что на 14 минут вышел на поле в третьем матче заключительного тура против Шотландии.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места группы С, где играла с Марокко (1:1), Шотландией (3:0) и Гаити (3:0). Японцы заняли второе место в группе F с Нидерландами (2:2), Тунисом (4:0) и Швецией (1:1).

На чемпионатах мира сборные встречались один раз — в 2006 году, тогда Бразилия выиграла со счетом 4:1.

Сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира. На семи предыдущих турнирах бразильцы доходили как минимум до четвертьфинала. В составе сборной Бразилии на чемпионате мира выступают футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Японцы еще ни разу не выигрывали матч плей-офф мирового первенства, потерпев пять поражений.

В ⅛ финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя Кот-д’Ивуар — Норвегия, их матч пройдет 30 июня в 20:00 мск.

Матчи ⅛ финала пройдут 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Бразилия
2:1
Первый тайм: 0:1
Япония
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти