Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на ЧМ

До этого сборная Германии четыре раза одержала победу в сериях пенальти на чемпионатах мира. Для национальной команды Германии это второе поражение в сериях пенальти на крупных турнирах. Первое случилось в 1976 году со сборной Чехословакии в финале чемпионата Европы (2:2, 3:5 пен.). До 2026 года Германия не реализовала один пенальти в серии на ЧМ (в 1982 году), в 2026 году — три.