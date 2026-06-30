Хаверц извинился за вылет сборной Германии с ЧМ-2026

Сборная Германии проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти. Хаверц стал автором забитого гола в матче на 54-й минуте, но футболист не смог реализовать свой 11-метровый удар.
«Мне нечего сказать. Нам не удалось пройти в следующий раунд. Для меня это уже второй раз. Я хочу извиниться. Все очень разочарованы. У нас было много планов на турнир, и снова испытывать разочарование — это неприятно.
Мы владели мячом, нам удалось забить второй гол, но это было непросто. В серии пенальти шансы 50 на 50. Мы всегда хорошо играли в серии пенальти, но сегодня все было не так.
Я думаю, что на соревнованиях каждый должен выкладываться на полную. Думаю, мы показали хороший футбол, но чего-то всегда не хватает. Сейчас нам, игрокам, нужно немного поразмыслить и посмотреть, как мы можем улучшить свою игру», — приводит слова Хаверца Globo.
Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на чемпионатах мира. До этого команда четыре раза одержала победу в сериях пенальти на ЧМ.
Национальная команда Германии впервые с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с ¼ финала.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Гол с пенальти
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