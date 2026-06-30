Хаверц извинился за вылет сборной Германии с ЧМ-2026

«Мне нечего сказать. Нам не удалось пройти в следующий раунд. Для меня это уже второй раз. Я хочу извиниться. Все очень разочарованы. У нас было много планов на турнир, и снова испытывать разочарование — это неприятно.



Мы владели мячом, нам удалось забить второй гол, но это было непросто. В серии пенальти шансы 50 на 50. Мы всегда хорошо играли в серии пенальти, но сегодня все было не так.



Я думаю, что на соревнованиях каждый должен выкладываться на полную. Думаю, мы показали хороший футбол, но чего-то всегда не хватает. Сейчас нам, игрокам, нужно немного поразмыслить и посмотреть, как мы можем улучшить свою игру», — приводит слова Хаверца Globo.